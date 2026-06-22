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Бизнес

Активы недружественных стран в России сократились почти вдвое с начала СВО

Активы недружественных стран в России уменьшились на 49% с 2022 года
PeopleImages.com - Yuri A/Shutterstock/FOTODOM

Совокупные активы недружественных стран в Российской Федерации уменьшились с начала 2022 года на 49% — с $481 млрд до $244 млрд в 2025 году. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на отчетности компаний.

Отмечается, что общий объем активов всех иностранных фирм снизился с начала 2022 года с $346 млрд до $208 млрд (на 40%). Размер их собственного капитала сократился почти на 58% — до $82 млрд.

Всего из 4265 иностранных компаний 2350 (55%) сохранили активы России, 1915 — покинули страну или приостановили деятельность. Из-за ухода и заморозки операций организации недружественных государств за 2022–2025 годы лишились выручки в размере более $610 млрд и минимум $16 млрд чистой прибыли. Сильнее всего уменьшение стоимости активов коснулось энергетики ($74 млрд), финсектора ($30 млрд) и автопрома ($21 млрд).

Многие западные компании, такие как McDonald's, The Coca-Cola Export Corporation, Nike Inc, Adidas AG, Inditex S.A. (Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka), приняли решение приостановить свою работу в РФ или полностью покинуть российский рынок в связи с началам спецоперации на Украине.

Ранее Евросоюз предупредили о потере $190 млрд инвестиций при изъятии активов России.

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