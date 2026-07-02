Власти Грузии препятствуют достижению соглашения о неприменении военной силы. Об этом глава МИД Абхазии Олег Барциц заявил по итогам 67-го раунда Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье.

Он подчеркнул, что позиция Грузии делает невозможным дальнейший прогресс в выполнении главной задачи переговорного процесса — заключения соглашения о неприменении военной силы. Абхазия не допускает альтернативы мирному и конструктивному разрешению всех существующих между Сухумом и Тбилиси вопросов. Барциц отметил, что в регионе сложился определенный статус-кво, и с ним необходимо считаться всем участникам Женевских дискуссий.

По словам министра, грузинская сторона в Женеве продолжала утверждать, что Абхазия находится под российской оккупацией, тем самым не давая возможности достигнуть соглашения о неприменении силы. Барциц подчеркнул, что Абхазия и Южная Осетия являются суверенными независимыми государствами, которые соседствуют с Грузией. И с этим придется считаться всем. Глава МИД отметил, что Россия занимает точно такую же позицию.

13 февраля председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что Тбилиси не будет вести переговоры с Москвой о восстановлении железнодорожного сообщения, пока Россия не признает территориальную целостность республики.

Ранее в Совфеде назвали виновного в утрате территориальной целостности Украины и Грузии.