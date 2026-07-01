В Израиле рассказали, как война с Ираном повлияла на отношения США и Саудовской Аравии

Война с Ираном привела к росту напряженности в отношениях между США и Саудовской Аравией. Об этом пишет газета The Times of Israel (TOS) со ссылкой на неназванного офицера разведки с Ближнего Востока.

«Отношения США и Саудовской Аравии за последние месяцы сильно пострадали, на фоне недовольства в Эр-Рияде решением Вашингтона начать против Ирана войну, которая вызвала крупные негативные последствия для региона», — говорится в материале.

По данным издания, до начала боевых действия Саудовская Аравия предупреждала США, что в случае нападения на Иран Ормузский пролив может быть закрыт, в американской экономике начнутся проблемы, а нефтяные рынки столкнутся с потрясениями. Однако военная компания показала, что Эр-Рияд не может оказывать влияние на решения Вашингтона, следует из материала.

15 июня газета Financial Times сообщила, что страны Персидского залива после заключения меморандума о взаимопонимании между США и Ираном окажутся на перепутье и будут испытывать «смешанные чувства». Журналисты отметили, что мир будет хрупким, ведь конфликт все еще не урегулирован окончательно, и переговоры продолжатся в течение следующих 60 дней.

Ранее Фон дер Ляйен рассказала об «уроке» войны в Иране для мира.