В Госдуме ответили, зачем членам Совбеза на столах красные папки

Президент России провел совещание с постоянными членами Совбеза — на столах участников журналисты обратили внимание на «таинственные красные папки». Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что официального обозначения папкам нет — но их появление всегда вызывает беспокойство у чиновников.

«В Кремле нет официального регламента, но по сложившейся традиции красная папка ассоциируется с документами, имеющими гриф «совершенно секретно». Ее появление на столе президента или членов Совбеза часто вызывает повышенное внимание и даже «беспокойство» в среде чиновников. Между прочим, 31 декабря 1999 на совместном фото с Борисом Ельциным у Путина была такая же красная папка с указом о назначении его исполняющим обязанности президента», — отметил он.

Красные папки, как отметил Журавлев, появлялись на Совбезе в прошлом и позапрошлом годах. Депутат ответил, что происходит в жизни страны после таких заседаний.

«Из последнего: 1 октября 2025 года — на столе Путина лежала папка с грифом «совершенно секретно» для обсуждения информационной безопасности. Август 2024 года — президент пришел с ней на заседание, посвященное атаке ВСУ на Курскую область. Время таких заседаний тоже не регламентировано. Обычно это полтора-два часа, в зависимости от сложности обсуждаемой темы. Чаще всего предмет обсуждения по итогам все же становится известен широкой публике», — заключил он.

Журналист кремлевского пула Александр Юнашев в своих соцсетях также подчеркнул важность заседания членов Совета безопасности РФ 1 июля. По его словам, участники собрались в очном формате, поскольку такой формат общения более защищенный, нежели чем видеоконференцсвязь.

Ранее Песков напомнил слова Путина о последствиях вторжения Украины в Курскую область.