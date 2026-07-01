Министерства внутренних дел и обороны Нидерландов согласились с большинством рекомендаций Комиссии по надзору за деятельностью спецслужб (CTIVD) по устранению допущенных нарушений. Об этом пишет ТАСС.

Власти признали выводы комиссии и заявили, что спецслужбы «уже начали устранять» выявленные проблемы.

Планируется внедрить новую систему управления доступом к массивам данных, расширить контроль за действиями сотрудников и выдачей разрешений на доступ к информации, а также модернизировать IT-инфраструктуру.

До этого заместитель секретаря Общественной палаты РФ, президент фонда «Кристалл роста» Александр Галушка заявил, что США на государственном уровне, прежде посредством секретных спецслужб, создавали критический пакет технологий для гаджетов Apple. По его словам, к этому прежде всего были причастны Агентство национальной безопасности, министерство обороны, министерство энергетики и др.

Ранее спецслужбы Китая рассказали о шпионских черепахах и рыбах в прибрежных водах.