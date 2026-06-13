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Политика

В ОП РФ заявили о причастности спецслужб США к созданию технологий для Apple

Галушка: критический пакет технологий для IPhone создан спецслужбами США
Global Look Press

США на государственном уровне, прежде посредством секретных спецслужб, создавали критический пакет технологий для гаджетов Apple. Об этом заявил в интервью ТАСС заместитель секретаря Общественной палаты РФ, президент фонда «Кристалл роста» Александр Галушка.

По его словам, к этому прежде всего были причастны Агентство национальной безопасности, министерство обороны, министерство энергетики и др. Этот критический пакет технологий для Apple был создан за счет государственных средств, это не были частные инвестиции, утверждает эксперт.

Галушка обратил внимание на то, что американское государство оказало большую помощь корпорации Apple — финансированием и коммерциализацией разработки.

В начале июня директор глобального центра исследования и анализа угроз Лаборатории Касперского Игорь Кузнецов рассказал, что мошенники взламывают гаджеты Apple посредством установки уникального программного обеспечения через «невидимое» сообщение в программе iMessage.

Ранее Россия начала переговоры с Apple по восстановлению «Макса» в App Store.

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