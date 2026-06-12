«Тайная война»: Китай заявил о «шпионских черепахах и рыбах» у своих берегов

Спецслужбы Китая рассказали о шпионских черепахах и рыбах в прибрежных водах

Иностранные спецслужбы используют инновационные методы наблюдения за морскими акваториями Китая, включая использование «шпионских» животных с прикрепленными датчиками. Об этом заявило министерство государственной безопасности КНР, пишет The Guardian.

По данным ведомства, специальные устройства, установленные на морских животных, способны в режиме реального времени передавать информацию о температуре воды, уровне солености и течениях. Кроме того, подобные технологии могут использоваться для составления карт морского дна и мониторинга активности подводных лодок.

«В морях вокруг Китая тихо разворачивается «невидимая тайная война», — отмечается в публикации.

По информации спецслужб, носителями шпионского оборудования выступают черепахи и рыбы, буи с метеорологическими и акустическими датчиками, а также автономные аппараты типа wave glider, работающие за счет энергии волн и солнечных батарей.

Власти КНР не впервые заявляют об обнаружении иностранных шпионских устройств в своих территориальных водах. Так, в 2024 году сотрудники органов нацбезопасности Китая изъяли несколько таких аппаратов, которые предназначены для сбора данных о деятельности КНР на море. Среди них были специализированные «маячки», созданные для обеспечения ориентации под водой подлодок иностранных государств.

Ранее в китайском оборудовании для солнечных батарей нашли скрытые модули связи.