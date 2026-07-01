Захарова: Зеленский не распоряжается раем и адом, но точно относится ко второму

Президент Украины Владимир Зеленский не распоряжается ни раем, ни адом, но из двух категорий точно относится к последней. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее слова приводит ТАСС.

«Раем и адом не Зеленский распоряжается. Но то, что он принадлежит второй категории, сомнений нет», — сказала Захарова в ходе брифинга, комментируя анонсированные Киевом «40 дней ада».

25 июня Зеленский анонсировал 40-дневную операцию против России, «ради побуждения к окончанию войны». Он уточнил, что поставил такую задачу Службе безопасности Украины (СБУ).

Подполковник запаса Олег Иванников, комментируя заявление Зеленского, заявил, что Россию не напугать 40-дневной операцией. Военный напомнил, что страна прошла через Великую Отечественную войну, поэтому «40 дней диктатора Зеленского выглядят смехотворно по сравнению с теми испытаниями, которые наша страна пережила».

Иванников добавил, что ответ России на подобные операции может «диаметрально противоположно перевернуться» в сторону Киева. По его словам, исход таких мер может привести к тому, что Москве будет не с кем вести переговоры.

Ранее Зеленского и Ермака обвинили в сатанинском ритуале.