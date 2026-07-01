Захарова анонсировала встречу Лаврова с кандидатом на пост генсека ООН из Гайаны

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу, 3 июля, проведет встречу с кандидатом на пост генерального секретаря ООН Каролин Родригес-Биркетт. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

«3 июля Сергей Лавров проведет в Москве встречу с бывшим министром иностранных дел Гайаны, постоянным представителем при ООН в Нью-Йорке Каролин Родригес-Биркетт в контексте ее выдвижения на должность главы всемирной организации», — сказала дипломат.

Захарова добавила, что российская сторона поделится своими оценками по итогам встречи.

Генсек ООН назначается Генеральной Ассамблеей по рекомендации Совета Безопасности, который проводит отбор кандидатов и может наложить вето на любой предложенный вариант. Технически нет ограничений на число пятилетних сроков для одного человека, однако до сих пор никто не занимал пост генсека более двух сроков. Нынешним, девятым по счету главой организации, является Антониу Гутерриш. Он приступил к исполнению своих обязанностей 1 января 2017 года. Полномочия Гутерриша истекают 31 декабря текущего года.

28 июня аналитик Алешандри Геррейру заявил, что Гутерриш в будущем может попытаться стать президентом Португалии. По его словам, нынешнему генсеку ООН придется подождать до следующих выборов главы государства, которые запланированы на 2031 год.

Ранее Лавров заставил рассмеяться зал в ООН.