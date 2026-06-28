Португальский аналитик рассказал, что Гутерриш будет делать после ухода из ООН

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш, срок полномочий которого истечет в декабре текущего года, в будущем может попытаться стать президентом Португалии. Об этом в ходе беседы с журналистами РИА Новости заявил португальский аналитик Алешандри Геррейру.

По его словам, Гутерришу придется подождать до следующих выборов главы государства, которые запланированы на 2031 год.

«Он неизбежно будет в списке кандидатов в президенты <...>. И могу сказать, что в случае участия он победит», — сказал Геррейру, общаясь с корреспондентами на полях Петербургского международного юридического форума.

Аналитик выразил уверенность, что Гутерриш сможет победить на выборах благодаря своей известности. При этом он допустил, что уходящий генсек ООН также может занять пост советника в какой-либо международной или португальской организации.

В начале июня официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что авторитет ООН за годы работы действующего генерального секретаря заметно пошатнулся. Как отметила дипломат, внесение России в «черный список» за якобы причастность ее военнослужащих к случаям насилия над пленными и гражданскими лицами на Украине не имело под собой никакой доказательной базы. Захарова подчеркнула, что у Гутерриша уже давно сформировалось предвзятое отношение к РФ.

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