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Политика

В Британии предрекли отчаянный шаг Украины из-за нехватки солдат в ВСУ

Аналитик Меркурис предрек снижение призывного возраста на Украине до 18 лет
Serhiihudak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украина будет вынуждена снизить призывной возраст в ВСУ до 18 лет. С таким заявлением выступил британский аналитик и военный эксперт Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.

«Насколько я понимаю, на Украине усиливаются разговоры по поводу понижения призывного возраста вплоть до 18 лет. <…> Они обязаны на это пойти из-за критической нехватки солдат», — заявил Меркурис.

По словам эксперта, в западной прессе уже начали замечать эту проблему. Кроме того, и в Киеве понимают, что противостоять России становится все сложнее, указал аналитик.

Всеобщая мобилизация на Украине действует с февраля 2022 года и неоднократно продлевалась. Изначально призыву подлежали мужчины в возрасте от 27 до 60 лет, однако в апреле 2024 года нижнюю планку призывного возраста снизили до 25 лет.

В украинских социальных сетях регулярно появляются видеозаписи принудительной мобилизации и столкновений граждан с сотрудниками военкоматов в различных населенных пунктах. В связи с острой нехваткой личного состава в армии участились рейды в общественных местах, мужчины призывного возраста пытаются любыми способами покинуть страну, нередко рискуя жизнью.

Ранее Сырский оценил уровень мобилизации на Украине.

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