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Политика

В Белоруссии помиловали 32 человека

Лукашенко помиловал 28 человек, осужденных по экстремистским статьям
Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 32 человек, 28 из которых были осуждены за преступления экстремистской направленности. Об этом сообщил близкий к его пресс-службе Telegram-канал «Пул первого».

Соответствующий документ был подписан в преддверии Дня Независимости республики.

Среди помилованных 20 женщин и 12 мужчин. Решение принято на основании принципа гуманизма по отношению к осужденным и их семьям. Все они ходатайствовали о помиловании, признав вину.

В марте текущего года Лукашенко помиловал ряд политзаключенных после переговоров со спецпосланником США Джоном Коулом. В список пошли политический блогер Эдуард Пальчис, правозащитница Анастасия Лойко, журналистка Катерина Андреева, бывший сотрудник таможни Николай Куляшов, активист Ким Самусенко и другие лица, осужденные по делам, связанным с участием в протестных акциях.

Ранее США договорились об освобождении пяти заключенных из России и Белоруссии.

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