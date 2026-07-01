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Политика

В МИД России увидели в маневрах НАТО попытку усилить присутствие в Черном море

Дипломат Масленников: НАТО пытается усилить присутствие в Черном море
Petar Petrov/Impact Press Group/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

НАТО пытается нарастить силы в Черном море. Об этом заявил в интервью РИА Новости директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников.

30 июня в акватории начались военные учения Breeze. Они проходят под руководством военно-морского флота Болгарии.

«Нацелена (эта деятельность. — прим. ред.) прежде всего на формирование вызовов и угроз безопасности нашей страны, в том числе на стратегически важном черноморском направлении, где альянс всячески стремится усилить свое присутствие», — высказал мнение Масленников.

Дипломат добавил, что особенно привлекает внимание рост масштабов военных маневров стран Североатлантического альянса, прежде всего вблизи границ Российской Федерации. По словам представителя МИД РФ этого власти делают выводы, чтобы подготовить меры безопасности.

Ежегодные военно-морские учения Breeze 2026 официально стартовали во вторник, 30 июня, в акватории Черного моря. Маневры, организованные по инициативе и под руководством ВМС Болгарии при поддержке командования НАТО, продлятся до 30 июля. Цель учений — повышение оперативной совместимости флотов стран — членов альянса, отработка совместных действий в ходе кризисного реагирования и поддержание безопасности в Черноморском регионе.

Ранее в Госдуме назвали учения НАТО у границ России «подготовкой к войне».

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