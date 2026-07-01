В Совфеде считают серьезными угрозы Зеленского в адрес Белоруссии

К угрозам президента Украины Владимира Зеленского в адрес Белоруссии нужно относиться серьезно. Об этом заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев в интервью ТАСС.

«Относиться нужно, разумеется, серьезно, потому что Зеленский — человек, к сожалению, неадекватный, человек непредсказуемый, человек одержимый жаждой власти. [Он хочет] остаться во власти и доказать, что он побеждает. И ему для этого, что называется, любые средства годные», — считает Косачев.

По его словам, заявление Зеленского о том, что в Белоруссии расположены ретрансляторы на вышках «радикально завышены».

Линии передач существуют, однако их отключение никак не окажет влияние на характер боевых действий, добавил сенатор.

19 июня президент Украины дал Лукашенко неделю на то, чтобы он убрал от украинской границы ретрансляторы, которые помогают российским военным наводить дроны на цели на Украине, и пригрозил, что в случае отказа ВСУ «сделают это сами».

Ранее главком ВСУ Сырский заявил, что Белоруссия не отключила ретрансляторы.