СМИ сообщили, что Трампу рассказали о вариантах полномасштабной войны в Иране

Президенту США Дональду Трампу рассказали о вариантах полномасштабной войны в Иране, но он предпочитает придерживаться переговорного подхода. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

«Президент Трамп рассматривал возможность возобновления полномасштабной войны с Ираном, проведя в последние дни несколько переговоров с министром обороны Питом Хегсетом и председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Дэном Кейном по поводу новых ударов, но решил пока придерживаться дипломатических переговоров», — говорится в статье.

По словам источников WSJ, обсуждения были сосредоточены на том, следует ли США отказаться от переговоров и возобновить полномасштабные атаки на Иран, что некоторые из них назвали бы «завершением дела». Хотя окончательного решения принято не было, президент заявил своим помощникам, что еще один раунд полномасштабных атак может сорвать дипломатию и подорвать шансы Вашингтона на ликвидацию иранской ядерной программы.

Американский лидер также сообщил своим помощникам, что его устраивает, если переговоры с Тегераном зайдут за рамки установленного на 18 августа срока заключения ядерной сделки, что даст больше времени для переговорного процесса.

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