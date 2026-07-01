Дмитриев прокомментировал слова канцлера ФРГ о поражении после вылета сборной с ЧМ-2026

Дмитриев: Мерц и ФРГ стоят плечом к плечу в поражении, что делает их сильными

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев прокомментировал в соцсети Х спорный пост канцлер ФРГ Фридриха Мерца о вылете сборной с чемпионата мира по футболу.

«Мерц и Германия стоят плечом к плечу в поражении, и именно это делает их сильными — если перефразировать канцлера Мерца (или того, кто пишет за него эти позорные твиты о футболе)», — написал Дмитриев.

По его словам, если немцы не могут справиться с твитами про футбол, с вопросами иммиграции, энергетики или экономики, «то на что они вообще способны?»

После того, как Германия сенсационно проиграла Парагваю в 1/16 финала, Мерц опубликовал пост в Х, в котором написал, что Германия празднует победы и поражения вместе, что делают страну сильной. Неудачную игру сборной назвали провалом, а слова канцлера вызвали шквал критики. Политика обвинили в отрыве от реальности.

Ранее в Германии рассказали о падении рейтинга Мерца.