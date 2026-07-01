Нетаньяху заявил, что война на Ближнем Востоке будет продолжаться бесконечно

Война Израиля с Ираном и радикальными движениями «Хезболла» и «Хамас» не закончилась и не завершится в обозримом будущем, заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху. Об этом сообщает The Times of Israel.

Отвечая на вопрос журналиста «14 телеканала» о том, можно ли считать боевые действия с Ираном «Хезболлой» и «Хамасом» оконченными, Нетаньяху сказал, что «это никогда не закончится». Он подчеркнул, что выживание на Ближнем Востоке и в мире требует наличия большой силы. При этом глава правительства отметил, что Израиль чрезвычайно успешно вел боевые действия, отразив все угрозы и значительно ослабив своих противников. По словам Нетаньяху, сейчас страна сильнее, чем когда-либо. Израиль, добавил премьер-министр, должен разобраться с «остатками иранской оси» и воспользоваться возможностями для заключения мирных соглашений.

29 июня Нетаньяху пообещал обсудить с Вашингтоном угрозы со стороны президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Ранее стало известно, когда начнется война между Турцией и Израилем.