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Политика

В Хорватии заявили о ведении Западом войны с Россией при помощи Украины

Advance: страны Запада воюют с Россией при помощи Украины
Thomas Peter/Reuters

Страны Запада ведут войну против России при помощи Украины. Об этом пишет хорватское издание Advance.

«Пока дело ограничивалось помощью украинской обороне, интерпретировать ситуацию еще можно было по-разному, но теперь, особенно в последние несколько недель, происходящее действительно похоже на войну с Россией при помощи Украины», — говорится в материале.

Кроме того, отмечается, что российская сторона обладает значительными территориальными ресурсами и мощной индустриальной базой. При этом госаппарат способен эффективно восполнять военные потери, опираясь на промышленный и ресурсный потенциал регионов.

22 июня сенатор Алексей Пушков заявил, что страны Запада переходят к новой фазе войны против России, это проявляется в том числе в предоставлении Украине воздушного пространства для ударов по РФ.

Сенатор заметил, что грань между «опосредованной войной» стран НАТО против России начинает стираться. Он напомнил, что союзники Киева передают разведданные для атак, производят тысячи дронов и компонентов к ним, снабжают ВСУ дальнобойным оружием или содействуют в его производстве.

Ранее на Западе назвали причину желания ЕС воевать с Россией.

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