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Политика

Политолог объяснил, к чему приведет объединение Молдавии и Румынии

Политолог Мезюхо: поглощение Молдавии Румынией спровоцирует конфликт в ПМР
Родион Прока/РИА Новости

Политолог Иван Мезюхо в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал одобренный румынскими парламентариями законопроект об объединении с Молдавией. По его мнению, слияние двух республик может спровоцировать конфликт в Приднестровье.

Эксперт пояснил, что весомая часть молдавского общества не примет этот шаг, равно как и приднестровский регион, который стремится к независимости и воссоединению с Россией.

«Государство, учитывая общественное настроение внутри ПМР, по сути, поглощение Румынией Молдавии может спровоцировать новый конфликт в Восточной Европе. Приднестровская Молдавская Республика может заполыхать, и это будет новый вызов для нашей страны», — сказал Мезюхо.

О том, что нижняя палата парламента Румынии одобрила соответствующий законопроект, стало известно накануне.

Документ предусматривает начало переговоров между Бухарестом и Кишиневом об окончательном объединении двух государств. После этого румынские власти должны уведомить о соответствующих шагах международные структуры, включая НАТО, ЕС, ООН и США.

Ранее в Румынии потребовали провести досрочные выборы.

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