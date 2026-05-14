Любинский: Украина и НАТО причастны к терроризму в девяти странах Африки

Заместитель главы МИД России Дмитрий Любинский на круглом столе в Дипломатической академии заявил, что появляются новые свидетельства поддержки Киевом террористических группировок в Сахаро-Сахельском регионе Африки. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Любинского, содействие Вооруженным силам Украины (ВСУ) оказывают профильные структуры ряда стран НАТО.

«Содействие им [ВСУ] оказывают профильные структуры Великобритании, Франции и ряда других государств-членов НАТО, также причастных к незаконным оружейным потокам», — сказал он.

Западное оружие, которое перепродает ВСУ, находят у террористических формирований в нескольких странах, утверждает Любинский. Среди них Буркина-Фасо, Демократическая Республика Конго, Мали, Нигер, Судан, Сомали, Сирия, Центральноафриканская Республика и Чад. Замглавы МИД РФ назвал эту деятельность преступной.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина, проигрывая в конфликте с Россией, решила открыть второй фронт в Африке. По ее словам, Киев стимулирует террористическую активность «в дружественных нам африканских государствах».

Ранее глава минобороны ЦАР осудил Киев за подготовку террористов в Африке.