Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВизит Трампа в КитайВспышка хантавируса
Политика

В МИД РФ рассказали о новых свидетельствах поддержки Киевом террористов в Африке

Любинский: Украина и НАТО причастны к терроризму в девяти странах Африки
Goran Tomasevic/Reuters

Заместитель главы МИД России Дмитрий Любинский на круглом столе в Дипломатической академии заявил, что появляются новые свидетельства поддержки Киевом террористических группировок в Сахаро-Сахельском регионе Африки. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Любинского, содействие Вооруженным силам Украины (ВСУ) оказывают профильные структуры ряда стран НАТО.

«Содействие им [ВСУ] оказывают профильные структуры Великобритании, Франции и ряда других государств-членов НАТО, также причастных к незаконным оружейным потокам», — сказал он.

Западное оружие, которое перепродает ВСУ, находят у террористических формирований в нескольких странах, утверждает Любинский. Среди них Буркина-Фасо, Демократическая Республика Конго, Мали, Нигер, Судан, Сомали, Сирия, Центральноафриканская Республика и Чад. Замглавы МИД РФ назвал эту деятельность преступной.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина, проигрывая в конфликте с Россией, решила открыть второй фронт в Африке. По ее словам, Киев стимулирует террористическую активность «в дружественных нам африканских государствах».

Ранее глава минобороны ЦАР осудил Киев за подготовку террористов в Африке.

 
Теперь вы знаете
Как принудительно вернуть деньги на карту за неудачную покупку
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!