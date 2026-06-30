Лавров и глава МИД Бахрейна провели переговоры

Главы МИД России и Бахрейна Сергей Лавров и Абдель Латыф Аз-Зайяни провели телефонный разговор, во время которого обсудили ситуацию в зоне Персидского залива. Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства РФ.

«Основное внимание в ходе беседы было уделено развитию ситуации в зоне Персидского залива», — сказано в сообщении.

Как заявили в пресс-службе, министры подчеркнули, что все вовлеченные в вооруженное противостояние стороны должны неукоснительно соблюдать подписанный 17 июня меморандум о взаимопонимании между США и Ираном о прекращении военного конфликта. Кроме того, «было условлено продолжать тесное взаимодействие при обсуждении ближневосточной проблематики в Совете Безопасности ООН».

Также стороны подтвердили обоюдную заинтересованность в дальнейшем укреплении сотрудничества РФ и Бахрейна в торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, добавили в МИД России.

30 июня в министерстве иностранных дел Ирана заявили, что Исламская Республика вступит в переговоры с Соединенными Штатами по итоговому соглашению только после выполнения всех пунктов ирано-американского меморандума.

18 июня США и Иран заключили временный меморандум о взаимопонимании, который должен закрепить прекращение боевых действий и запустить новый этап переговоров.

Ранее в России объяснили, почему мир на Ближнем Востоке невозможен.