Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Взрыв в Монако
Политика

Лавров и глава МИД Бахрейна провели переговоры

Лавров и глава МИД Бахрейна Аз-Зайяни обсудили ситуацию в Персидском заливе
Pavel Bednyakov, Pool/AP

Главы МИД России и Бахрейна Сергей Лавров и Абдель Латыф Аз-Зайяни провели телефонный разговор, во время которого обсудили ситуацию в зоне Персидского залива. Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства РФ.

«Основное внимание в ходе беседы было уделено развитию ситуации в зоне Персидского залива», — сказано в сообщении.

Как заявили в пресс-службе, министры подчеркнули, что все вовлеченные в вооруженное противостояние стороны должны неукоснительно соблюдать подписанный 17 июня меморандум о взаимопонимании между США и Ираном о прекращении военного конфликта. Кроме того, «было условлено продолжать тесное взаимодействие при обсуждении ближневосточной проблематики в Совете Безопасности ООН».

Также стороны подтвердили обоюдную заинтересованность в дальнейшем укреплении сотрудничества РФ и Бахрейна в торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, добавили в МИД России.

30 июня в министерстве иностранных дел Ирана заявили, что Исламская Республика вступит в переговоры с Соединенными Штатами по итоговому соглашению только после выполнения всех пунктов ирано-американского меморандума.

18 июня США и Иран заключили временный меморандум о взаимопонимании, который должен закрепить прекращение боевых действий и запустить новый этап переговоров.

Ранее в России объяснили, почему мир на Ближнем Востоке невозможен.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Блокировка телефонов по IMEI, налог на зарубежное кино и ИИ-уроки в вузах. Главное за 30 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!