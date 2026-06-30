Постпред обвинил ЕС в сознательном движении к конфронтации с Россией

Страны Европейского союза (ЕС) сознательно движутся к конфронтации с Россией. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский в эфире телеканала RT.

«По моему мнению, этот блок изменил свою природу, превратившись из экономического объединения в военное и русофобское объединение», — сказал дипломат.

Полянский добавил, что России следует сохранять бдительность и просчитывать шаги ЕС.

Утром 30 июня Полянский заявил, что конфликт между Европой и Россией может начаться до 2030 года. По его словам, европейские страны ведут целенаправленную подготовку к полноценному военному противостоянию, используя в качестве повода для начала войны нарратив о якобы агрессии со стороны РФ.

Кандидат политических наук, ведущий научный сотрудник НИУ ВШЭ Прохор Тебин прокомментировал заявление дипломата. По мнению эксперта, эти опасения небезосновательны, поскольку ЕС хочет стать самостоятельным центром силы, чего можно добиться лишь вступив в соперничество великих держав.

Ранее в США назвали места возможного конфликта России и Европы.