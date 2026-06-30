Эксперт оценил риски начала военного конфликта между Россией и Европой

Политолог Тебин: опасения о начале конфликта между РФ и ЕС небезосновательны

Кандидат политических наук, ведущий научный сотрудник НИУ ВШЭ Прохор Тебин в интервью «Новости Mail» прокомментировал заявление постпреда РФ при ОБСЕ Дмитрия Полянского о том, что конфликт между Европой и Россией может начаться до 2030 года.

По мнению эксперта, эти опасения небезосновательны, поскольку Европейский союз (ЕС) хочет стать самостоятельным центром силы, чего можно добиться лишь вступив в соперничество великих держав. Сдержанность Москвы при этом воспринимается в ЕС как слабость, поэтому продолжают усиливаться санкции и давление на морскую торговлю России, считает Тебин.

«Все это ведет к росту рисков в регионе. Возможны инциденты, которые могут привести к непредсказуемой эскалации», — подытожил политолог.

Как заявил Полянский, европейские страны ведут целенаправленную подготовку к полноценному военному противостоянию, используя в качестве повода для начала войны нарратив о якобы агрессии со стороны России.

Проблема, по его словам, еще и в том, что снижается порог для возможных провокаций, которые могут вовлечь Европу в конфликт гораздо раньше.

Ранее в США назвали места возможного конфликта России и Европы.