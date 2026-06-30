Хинштейн рассказал Путину о поддержке переселенцев

Губернатор Курской области Александр Хинштейн во время встречи доложил президенту РФ Владимиру Путину о мерах поддержки переселенцев из приграничья. Стенограмму беседы опубликовала пресс-служба Кремля.

«Все, чем мы занимаемся, в первую очередь, оно обращено к человеку, жителям приграничья, которым тяжелее, чем другим. Я также к Вам обращался ранее с рядом просьб, которые передо мной люди ставили, – это и проблемы дольщиков, когда на сертификат за разрушенные помещения претендовали сразу несколько собственников и люди оказались заложниками друг друга», – сказал глава региона.

По словам Хинштейна, в числе вопросов также был ремонт «размороженных домов», которые напрямую не пострадали от действий украинской армии, но вернуться в такое жилье нельзя.

Губернатор также отметил, что все поручения главы государства выполнены.

28 июня Хинштейн сообщил, что пять мирных жителей, освобожденных из плена, прибыли в Курск. Их встретили родственники. По словам главы региона, все они оказались в плену в 2024 году. Один из вернувшихся, Роман, поехал в Суджу за родственниками и попал под обстрел. Мужчина получил тяжелые ранения ноги и таза. Позднее Романа вывезли в Сумы.

В апреле Путин назвал непростой ситуацию в приграничных регионах России. Он отметил, что помощь пострадавших жителям Курской области остается долгом властей.

Ранее освобожденный житель Курской области рассказал об избиениях в украинской тюрьме.