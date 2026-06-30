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Политика

В Армении выявили несоответствия данных ЦИК на выборах

Оппозиция в Армении выявила несоответствия данных в протоколах ЦИК
Hayk Baghdasaryan/Photolure/Reuters

Представитель оппозиционного блока «Армения» Ованнес Худоян заявил о выявленных несоответствиях между количеством подписей в журналах участковых избирательных комиссий и протоколами ЦИК о числе участников прошедших выборов. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы обнаружили отсутствие 27,8 тысячи подписей. Мы исходим из того, что сколько избирателей пришло, столько и должно быть подписей», — сказал он.

По словам Худояна, ЦИК Армении изначально объяснил это тем, что есть голосующие по закрытым спискам.

7 июня в Армении завершились парламентские выборы. За депутатские мандаты боролись два блока и 16 политических партий. Фаворитом считался правящий «Гражданский договор», который возглавляет действующий премьер-министр Никол Пашинян. Его главным соперником был блок «Сильная Армения» одного из самых богатых людей республики Самвела Карапетяна.

Спустя неделю ЦИК подвел окончательные итоги выборов. Согласно результатам, партия «Процветающая Армения» не смогла преодолеть проходной барьер в 4%, чтобы попасть в парламент. Ее 58 287 голосов составляют 3,9%. Таким образом в парламент войдут партия «Гражданский договор» (49,7% голосов), а также блоки «Сильная Армения» (23,2%) и «Армения» (9,9%). «Гражданский договор» сможет единолично сформировать кабмин.

Ранее Пашинян предложил оппозиции устроить революцию.

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