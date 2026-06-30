Захарова: Франция не объяснила гражданам, против кого поставляет оружие Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что власти Франции не объяснили своим гражданам, против кого будут использовать оружие, поставляемое Украине. Об этом сообщает ТАСС.

По словам дипломата, Париж передает Киеву истребители Mirage, авиабомбы, зенитные комплексы и артиллерийские системы. Захарова также отметила, что Франция и президент Украины Владимир Зеленский подписали соглашение о совместном производстве вооружений, но перед этим не удосужились публично пояснить французским гражданам, против кого будет применяться эта техника.

До этого основатель французской левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон призвал Париж покинуть НАТО и вступить в переговоры с Россией. Политик заявил, что диалог с Москвой позволит Франции получить взаимные гарантии по завершении конфликта на Украине. Он также раскритиковал политику стран Евросоюза за неспособность участвовать в урегулировании конфликта и перекладывание ответственности на объединение.

Ранее Захарова ответила на «прозрение» Польши о неонацистском режиме на Украине.