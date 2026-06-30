Основатель французской левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон призвал Париж покинуть НАТО и вступить в переговоры с Россией. Соответствующее заявление политик сделал на геополитическом симпозиуме.

По его словам, диалог с Москвой позволит Франции получить взаимные гарантии по завершении конфликта на Украине.

Меланшон также подверг критике политику стран — членов Европейского союза за неспособность принять участие в урегулировании украинского конфликта и перекладывание ответственности за этот процесс на объединение.

При этом политик отметил, что не может быть и речи о том, чтобы Франция оставалась в НАТО и G7 или вступала в новые военные коалиции.

17 июня агентство Bloomberg писало о попытках главы Евросовета Антониу Кошты наладить контакты с Москвой. Отмечалось, что действия Кошты вызвали негативную реакцию у правительств нескольких европейских стран.

После этого Евросоюз раскололся на два лагеря. The Washington Post писала, что ЕС пытается установить диалог с Москвой не потому, что у европейских политиков есть в этом необходимость, а из-за нежелания остаться за бортом переговорного процесса по Украине.

Позже Кошта заявил, что Евросоюз сейчас не является посредником в урегулировании украинского конфликта и не ставит перед собой подобной задачи.

Ранее замглавы МИД Галузин описал приемлемого для России переговорщика от Европы.