Намерение премьер-министра Латвии Андриса Кулбергса продемонстрировать России силу оторвано от реальности. Об этом News.ru заявил депутат Госдумы Александр Толмачев.

Он назвал «нелепой» идею премьера Латвии так же как и всю европейскую политику в отношении России. Парламентарий назвал «большой загадкой», какую именно силу Латвия собирается показать, если ее армия не достигает даже 20 тысяч человек.

Толмачев допустил, что Рига готовится «отдать себя во внешнее управление» по аналогии с Украиной. Но в таком случае ей стоит забыть о независимости, подчеркнул депутат.

«Впрочем, Кулбергс на своем посту всего один месяц и один день, возможно, он просто некомпетентен», — заявил Толмачев.

До этого премьер-министр страны Андрис Кулбергс заявил, что Латвия должна продемонстрировать силу перед Россией. Кулбергс также выступил против переговоров с Россией. По его мнению, время для этих переговоров еще не настало.

Ранее глава МИД Эстонии счел инциденты с БПЛА «приемлемой ценой» за удары по России.