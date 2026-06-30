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Политика

Стало известно, как Украина хочет разрушить союз России и Белоруссии

Политолог Безпалько: Киев провокациями хочет порвать связи Белоруссии и России
V.Lawrence/Shutterstock/FOTODOM

Украина, создавая напряженность на границе с Белоруссией, стремится путем провокаций с БПЛА разорвать крепнущие связи Москвы и Минска. Об этом «Газете.Ru» заявил заместитель директора Центра украинистики и белорусистики МГУ им. М.В. Ломоносова Богдан Безпалько

«Не думаю, что Украина может перейти к полноценным наступательным операциям, в том числе с применением бронетехники и использованием мотострелковых частей. Здесь очевиден тот же расчет, что и в отношении России, — сделать крайне некомфортной эту войну для населения Белоруссии», — сказал он.

По словам Безпалько, целью Украины в отношении Белоруссии является свести сотрудничество Москвы и Минска к минимуму.

«Я говорю конкретно об атаках дронов со стороны Украины в отношении Белоруссии. Если будут атаки осуществляться особенно неизбирательно... То это создаст большие сложности для политического руководства в Минске. Это давление на Минск: мы прекратим удары, а вы выходите из войны, в которой вы участвуете опосредованно. Вы отдаляетесь от Москвы», — рассказал о целях Киева политолог.

До этого замминистра иностранных дел России Михаил Галузин заявил, что украинский президент Владимир Зеленский перешел от словесных угроз в адрес Белоруссии к практике, инициируя теракты.

Ранее в ООН высказались об угрозах Украины в адрес Белоруссии.

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