Путин 30 июня встретится с губернатором Курской области

Президент России Владимир Путин 30 июня проведет в Кремле встречу с губернатором Курской области Александром Хинштейном. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков во время брифинга.

«В течение дня у президента запланирован целый ряд рабочих встреч. У него будет на приеме Александр Хинштейн, губернатор Курской области», — сказал представитель Кремля.

30 июня Хинштейн сообщил, что в Курской области в результате атаки украинских БПЛА произошел пожар на автозаправочной станции. Всего за прошедшие сутки над регионом сбили 87 дронов.

28 июня Хинштейн сообщил, что пять мирных жителей, освобожденных из плена, прибыли в Курск. Их встретили родственники. По словам главы региона, все они оказались в плену в 2024 году. Один из вернувшихся, Роман, поехал в Суджу за родственниками и попал под обстрел. Мужчина получил тяжелые ранения ноги и таза. Позднее Романа вывезли в Сумы.

В апреле Путин назвал непростой ситуацию в приграничных регионах России. Он отметил, что помощь пострадавших жителям Курской области остается долгом властей.

Ранее освобожденный житель Курской области рассказал об избиениях в украинской тюрьме.