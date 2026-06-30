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Политика

Бывший мэр Одессы опроверг наличие российского паспорта

Экс-мэр Одессы Труханов: у меня нет гражданства России
Стрингер/РИА Новости

Бывший мэр Одессы Геннадий Труханов в интервью «РБК-Украине» опроверг слухи о наличии российского паспорта.

По словам политика, в 2018 году прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины на заседании суда зачитал под стенограмму, в которой говорилось, что у него нет гражданства России.

Труханов отметил, что эта тема неоднократно поднималась в СМИ начиная с 2014 года. Вопрос о наличии у него российского гражданства всегда появлялся перед выборами, добавил бывший мэр.

В октябре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский лишил Труханова гражданства на основании предположений о наличии у него российского паспорта. Экс-мэр обратился в Верховный суд республики с иском об отмене указа. В своем заявлении он потребовал отменить решение, из-за которого лишился гражданства и поста мэра.

По словам Труханова, иск содержит официальный ответ, в котором говорится, что бывший чиновник никогда не имел российского гражданства. После лишения гражданства Труханов заявлял, что отказывается складывать полномочия и планирует обжаловать решение властей, а также предлагал проверить других чиновников на наличие у них российского паспорта.

Ранее Зеленский лишил украинского гражданства бывшего нардепа Олега Царева.

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