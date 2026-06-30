Генерал Крашевский: Польша и Балтия сталкиваются с гибридной войной с 2014 года

Польша, Прибалтика и ряд других европейских стран сталкиваются с проявлениями гибридной войны с 2014 года, поэтому необходимо готовиться к прямому конфликту с Россией. Об этом заявил польский генерал Ярослав Крашевский в интервью RMF24.

«Можно сказать, мы сталкиваемся с этим каждый день с 2014 года. Мы — мишень, объект так называемой гибридной, подсознательной войны. Интенсификация операций варьируется в зависимости от того, что происходит на Украине. Я не говорю и не хочу говорить, что это следует преуменьшать. Абсолютно нет», — сказал Крашевский.

Он призвал каждую из стран Балтии и Бухарестской девятки быть готовой к военному противостоянию.

До этого президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в рамках ПМЭФ назвал не просто бредом, а провокацией заявления о возможности нападения России на Североатлантический альянс.

Путин неоднократно подчеркивал, что Россия не собирается ни на кого нападать. По словам российского лидера, политики, которые говорят о нападении Российской Федерации на одну из стран Запада, являются «специалистами по фильмам ужасов».

Ранее Польша заявила о готовности воевать с Россией.