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Политика

Поляки разочаровались в Украине: «киевский режим ни союзник, ни друг»

Politico: поляки разочаровались в Украине на фоне скандала с «героями УПА»
Czarek Sokolowski/AP

После всплеска солидарности в начале конфликта Польша разочаровалась в украинцах, особенно на фоне скандала с подразделением ВСУ имени «героев УПА» (организация запрещена в России). Об этом пишет Politico.

Как отмечается в материале, после победы на выборах президента Кароль Навроцкий сдвинул лагерь партии «Право и справедливость» еще правее, объединяясь с другими силами такого толка, вроде «Конфедерации», где придерживаются антиукраинских взглядов.

Издание приводит слова депутата от правой партии «Право и справедливость» Рафала Боченека, который заявил, что Польша не может допустить такого неуважительного отношения со стороны Украины.

Кроме того, лидер «Конфедерации» Кшиштоф Босак заявлял, «ввергание польского государства в долги для финансирования коррумпированного правительства в Киеве абсолютно вредно и иррационально». Другой радикальный политик Гжегож Браун заявлял, что «киевский режим не является ни союзником, ни другом», а врагом для Варшавы.

Politico также ссылается на данные опроса, который показал, что 51,9% респондентов изменили мнение об Украине и Владимире Зеленском в худшую сторону после решения по поводу подразделения УПА.

«Социальная помощь украинцам в Польше становится все более деликатным вопросом, даже несмотря на то, что экономические исследования показывают, что Польша выиграла от притока украинцев трудоспособного возраста», — пишет Politico.

Ранее Польша пообещала, что «с Бандерой Украина не вступит в Евросоюз».

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