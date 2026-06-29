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Политика

В постпредстве РФ при ООН рассказали о предпочтениях Москвы в достижении целей в СВО

Дипломат Евстигнеева: РФ предпочла бы достигнуть целей СВО с помощью дипломатии
Александр Кряжев/РИА Новости

Россия предпочла бы достичь целей специальной военной операции с помощью дипломатии, заявила исполняющая обязанности постоянного представителя РФ в ООН Анна Евстигнеева. Об этом сообщает РИА Новости.

Выступая на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном удару украинской армии по автобусу с гражданами Белоруссии в Брянской области, дипломат указала на стремление Москвы достичь целей и задач СВО политико-дипломатическими средствами. При этом Евстигнеева отметила, что пока не просматриваются реалистичные решения, которые учитывают законные интересы России.

29 июня Евстигнеева сообщила, что исполнители и организаторы беспилотной атаки на автобус с детской футбольной командой из Белоруссии под Брянском установлены.

17 июня украинские военные нанесли удар по автобусу с детской футбольной командой из Белоруссии. В результате удара женщина, сопровождавшая детей, получила несовместимые с жизнью травмы, а несколько подростков и взрослых были ранены. Белорусский президент Александр Лукашенко потребовал объяснений от Украины.

Ранее в Совфеде рассказали, когда будет реальный шанс закончить конфликт с Украиной.

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