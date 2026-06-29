В России могут быстрее начать платить компенсации обманутым дольщикам

КПРФ предлагает выделять деньги из федерального бюджета регионам на возмещение ущерба обманутым дольщикам. Мера предполагает, что регионы впоследствии постепенно будут возвращать средства. Кроме того, инициатива подразумевает возможность для граждан наследовать указанные компенсации во внесудебном порядке. Соответствующее обращение парламентарии направили председателю правительства Михаилу Мишустину (документ есть у «Газеты.Ru»).

По мнению авторов инициативы, это ускорит процесс возмещения ущерба гражданам, которые остались и без жилья, и без денег.

«Несмотря на ряд законодательных изменений, защищающих участников долевого строительства, в России все еще много так называемых обманутых дольщиков, которые годами ожидают выплаты возмещений, не имея возможности купить себе жилье, потому что все свои деньги они отдали на стройку, которая лопнула. У большинства регионов недостаточно средств, чтобы выплатить им компенсации сразу или достроить проблемные объекты», — указал депутат от КПРФ Алексей Куринный.

Как подчеркнул Куринный, кто-то из обманутых дольщиков, ожидающих компенсации, вовсе не доживает до выплат, а их наследники сталкиваются с юридической проблемой наследования указанной выплаты, так как для ее последующего получения необходимо в рамках арбитражного процесса установить статус наследника и быть признанным дольщиком взамен умершего родственника.

Это, как напомнил депутат, требует квалифицированной юридической помощи и уплаты госпошлины за подачу иска.

«В этой связи КПРФ предлагает финансировать возмещение ущерба из федерального бюджета, с последующим возмещением части затрат из региональных бюджетов, а также дать возможность гражданам наследовать указанные компенсации во внесудебном порядке», — сказал Куринный.

До этого депутаты фракции КПРФ предложили увеличить гарантийные сроки для новостроек до 20 лет, технологического и инженерного оборудования, входящего в состав такого объекта долевого строительства, — до 10 лет, а отделочных работ, входящих в состав такого объекта долевого строительства, — до 5 лет.

Ранее Путин пообещал решить вопрос обманутых дольщиков.