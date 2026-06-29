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Политика

Экс-нардеп рассказал, может ли Зеленский переизбраться с помощью Верховной рады

Килинкаров: Зеленский без изменения законов не сможет переизбраться через Раду
Thomas Peter/Pool/Reuters

Для того, чтобы украинский лидер Владимир Зеленский мог переизбраться на свой пост посредством решения Верховной рады, нужен системный пересмотр украинского законодательства и конституции страны. Об этом «Газете.Ru» заявил бывший нардеп Спиридон Килинкаров.

Он оценил заявление депутата Рады Алексея Гончаренко о соответствующих обсуждениях в офисе Зеленского.

«Для того, чтобы избрать Зеленского через Раду, Украина должна стать парламентской республикой. Конституция Украины должна быть пересмотрена, как и все полномочия президента», — подчеркнул он.

По словам Килинкарова, заниматься системным пересмотром современного украинского законодательства никто из руководителей нынешней Украины не собирается, в связи с чем сама идея о переизбрании Зеленского посредством Рады нереализуема. При этом такая идея не является новой в украинской политике: подобные вопросы поднимались в Киеве еще с 1999 года, отметил Килинкаров.

До этого депутат Рады Алексей Гончаренко заявил, что в офисе украинского лидера Владимира Зеленского рассматривают вариант его переизбрания через Раду.

Ранее на Украине депутата из партии Зеленского отправили под домашний арест.

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