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Политика

Политолог раскрыл, что страны НАТО будут обсуждать на саммите в Анкаре

Политолог Кортунов: США усилят давление на Европу на саммите НАТО в Анкаре
Нина Зотина/РИА «Новости»

На саммите Североатлантического альянса в Анкаре США могут усилить давление на Европу по вопросу финансового вклада. Об этом News.ru заявил научный руководитель Российского совета по международным делам политолог Андрей Кортунов.

По его словам, европейские страны будут пытаться развить успех, которым им ранее удалось достичь на встрече по Украине. Речь идет о попытке закрепить изменения позиции Соединенных Штатов по вопросу поддержки Киева и более широкому кругу тем, уточнил эксперт.

Вашингтон, в свою очередь, будет стремиться усилить давление на Европу в части увеличения вклада в общий бюджет НАТО, предположил он.

«При этом, поскольку саммит проходит в Анкаре, конечно, и турецкая тема, по всей видимости, будет обсуждаться активно. Как мы знаем, Турция занимает свои особые позиции по целому ряду вопросов североатлантического сотрудничества», — сказал Кортунов.

7-8 июля в Анкаре состоится саммит НАТО. Это будет второй раз, когда подобное мероприятие состоится в Турции. Впервые республика организовала саммит Североатлантического альянса в 2004 году, тогда он прошел в Стамбуле.

Ранее в Турции раскрыли, когда решится вопрос о войне НАТО с Россией.

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