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Политика

В Белоруссии усомнились в состоятельности угроз Зеленского

Замглавы МИД Белоруссии Секрета назвал угрозы Зеленского в адрес Минска бравадой
IMAGO/Michael Kappeler/Pool/dts/Global Look Press

Угрозы президента Украины Владимира Зеленского в адрес Белоруссии являются бравадой, адресованной украинцам. Об этом заявил замглавы МИД Белоруссии Игорь Секрета в интервью телеканалу RT.

Дипломат подчеркнул, что если украинские военные пересекут границу Белоруссии, то Минск ответит с использованием всех своих возможностей.

«Не думаю, что это полностью всерьез (угрозы Зеленского — прим. ред.) Это, скорее, бравада и слова Зеленского, скорее всего для поднятия его рейтинга среди населения, который падает», — высказал мнение замглавы МИД.

В этом же интервью Секерета заявил, что Белоруссия следит за ситуацией на границе с Украиной, активных военных приготовлений со стороны Киева пока не наблюдается.

19 июня президент Украины Владимир Зеленский обратился к главе Белоруссии Александру Лукашенко, дав ему неделю на то, чтобы убрать с белорусско-украинской границы ретрансляторы. Речь идет об установках, якобы позволяющих российским военнослужащим наводить беспилотники на цели на Украине. Глава государства пригрозил, что если Минск не выполнит требование, Киев «сделает это сам».

Спустя пять дней украинский лидер объявил, что ретрансляторы на территории Белоруссии прекратили работу. 25 июня Лукашенко рассказал, что провел встречу с представителями Зеленского и предупредил их о возможном изменении «качества войны» в случае втягивания в нее Минска.

Ранее Си Цзиньпин поддержал суверенитет и независимость Белоруссии после угроз Зеленского.

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