В МИД Белоруссии прокомментировали ситуацию на границе с Украиной

Белоруссия следит за ситуацией на границе с Украиной, активных военных приготовлений со стороны Киева не наблюдается. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Белоруссии Игорь Секрета в интервью телеканалу RT.

«Мы мониторим ситуацию на нашей границе с Украиной, активных военных приготовлений, которые могли бы указать на... возможное нападение на нашу страну, нет», — сказал дипломат.

19 июня президент Украины Владимир Зеленский обратился к главе Белоруссии Александру Лукашенко, дав ему неделю на то, чтобы убрать с белорусско-украинской границы ретрансляторы. Речь идет об установках, якобы позволяющих российским военнослужащим наводить беспилотники на цели на Украине. Глава государства пригрозил, что если Минск не выполнит требование, Киев «сделает это сам».

Спустя пять дней украинский лидер объявил, что ретрансляторы на территории Белоруссии прекратили работу. 25 июня Лукашенко рассказал, что провел встречу с представителями Зеленского и предупредил их о возможном изменении «качества войны» в случае втягивания в нее Минска.

Ранее Си Цзиньпин поддержал суверенитет и независимость Белоруссии после угроз Зеленского.