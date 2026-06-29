Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026
Политика

В МИД рассказали о «тихой дипломатии» между Россией и Украиной

Галузин: РФ и Украина ведут диалог по линии омбудсменов, это тихая дипломатия
Владимир Астапкович/РИА Новости

Контакты по линии омбудсменов, по сути, остались единственным каналом связи, в рамках которого российская и украинская стороны могут обсуждать вопросы гуманитарного характера. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин в интервью RTVI.

«Это такая тихая дипломатия, которая всегда продолжалась <…> Такие обсуждения ведутся и, надеюсь, будут вестись», — отметил Галузин.

По его словам, контакты по линии омбудсменов велись еще до 2022 года. Они обсуждают «очень-очень важные» вопросы для граждан России и Украины, которые не всегда становятся достоянием гласности, добавил он.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал причину паузы в российско-украинских переговорах по урегулированию конфликта. По его словам, она возникла из-за нежелания Киева идти по политико-дипломатическому пути. Кроме того, миру мешает Европа, которая провоцирует киевские власти на продолжение боевых действий, заявил пресс-секретарь российского лидера.

Ранее Зеленский высказался о возможных переговорах с Россией.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 29 июня. Интервью Путина, продажа урожая без налогов и рекордные сборы «Майкла»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!