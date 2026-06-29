В МИД рассказали о «тихой дипломатии» между Россией и Украиной

Контакты по линии омбудсменов, по сути, остались единственным каналом связи, в рамках которого российская и украинская стороны могут обсуждать вопросы гуманитарного характера. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин в интервью RTVI.

«Это такая тихая дипломатия, которая всегда продолжалась <…> Такие обсуждения ведутся и, надеюсь, будут вестись», — отметил Галузин.

По его словам, контакты по линии омбудсменов велись еще до 2022 года. Они обсуждают «очень-очень важные» вопросы для граждан России и Украины, которые не всегда становятся достоянием гласности, добавил он.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал причину паузы в российско-украинских переговорах по урегулированию конфликта. По его словам, она возникла из-за нежелания Киева идти по политико-дипломатическому пути. Кроме того, миру мешает Европа, которая провоцирует киевские власти на продолжение боевых действий, заявил пресс-секретарь российского лидера.

Ранее Зеленский высказался о возможных переговорах с Россией.