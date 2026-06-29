«Калининград и Западная Украина»: названы цели перевооружения Польши

Заявление главы МИД Польши Радослава Сикорского о готовности Варшавы к войне с Россией говорит о дальнейшей милитаризации этой страны. Главные цели Польши – захват Калининграда и аннексия Западной Украины в результате украинского кризиса. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» высказал военный эксперт Юрий Кнутов.

«Основная цель Польши — это, конечно, Калининград. [Польша выступает] с целью захватить его. Кроме того, под видом борьбы с Россией она может попытаться ввести свои войска в Западную Украину, затем ее аннексировать. Такие планы я тоже не исключаю», — отметил он.

Кнутов напомнил, что Польша на фоне воинственных заявлений главы МИД Радослава Сикорского проводит «очень мощную» милитаризацию своей экономики.

«Они закупают оружие в Южной Корее — это танки, самоходки, истребители. В Соединенных Штатах закупают [артиллерийские комплексы] HIMARS, а также зенитно-ракетные системы. Кроме этого, поставлена задача довести численность до полумиллиона [человек]», — напомнил он.

До этого министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью CBS News заявил, что Варшава готова к прямому столкновению с Россией. Он указал, что Польша стремительно наращивает свой военный потенциал, а также подчеркнул готовность страны защищать собственные интересы.

Ранее в Госдуме объяснили заявление главы МИД Польши о войне с Россией.