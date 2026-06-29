Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026
Политика

«Калининград и Западная Украина»: названы цели перевооружения Польши

Военэксперт Кнутов: Польша хочет захватить Калининград и Западную Украину
Kuba Stezycki/Reuters

Заявление главы МИД Польши Радослава Сикорского о готовности Варшавы к войне с Россией говорит о дальнейшей милитаризации этой страны. Главные цели Польши – захват Калининграда и аннексия Западной Украины в результате украинского кризиса. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» высказал военный эксперт Юрий Кнутов.

«Основная цель Польши — это, конечно, Калининград. [Польша выступает] с целью захватить его. Кроме того, под видом борьбы с Россией она может попытаться ввести свои войска в Западную Украину, затем ее аннексировать. Такие планы я тоже не исключаю», — отметил он.

Кнутов напомнил, что Польша на фоне воинственных заявлений главы МИД Радослава Сикорского проводит «очень мощную» милитаризацию своей экономики.

«Они закупают оружие в Южной Корее — это танки, самоходки, истребители. В Соединенных Штатах закупают [артиллерийские комплексы] HIMARS,  а также зенитно-ракетные системы. Кроме этого, поставлена задача довести численность до полумиллиона [человек]», — напомнил он.

До этого министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью CBS News заявил, что Варшава готова к прямому столкновению с Россией. Он указал, что Польша стремительно наращивает свой военный потенциал, а также подчеркнул готовность страны защищать собственные интересы.

Ранее в Госдуме объяснили заявление главы МИД Польши о войне с Россией.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 29 июня. Интервью Путина, продажа урожая без налогов и рекордные сборы «Майкла»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!