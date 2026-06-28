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Политика

В Госдуме объяснили заявление главы МИД Польши о войне с Россией

Депутат Колесник: Сикорский поднимает рейтинги словами о войне с Россией
PAP/Global Look Press

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский хочет поднять рейтинг, заявляя о готовности Варшавы к войне с Россией. Об этом News.ru заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Депутат указал, что Сикорский всегда отличался «личной неприязнью к России и российскому народу». Политик постоянно выступает с агрессивными заявлениями в адрес Москвы, констатировал он. Колесник предположил, что Сикорский пытается выделиться, поскольку президент Кароль Навроцкий поменял политику в отношении Украины.

По оценке парламентария, все забыли про Сикорского, «русофобия начинает угасать».

«У президента [Навроцкого], когда он выступил с жесткой критикой и лишил украинскую верхушку высшей награды Польши ордена Белого Орла, резко пошел рейтинг вверх. А у Сикорского рухнул. Похоже, он решил действовать наперекор, надеясь на успех», — заявил Колесник.

До этого министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью CBS News заявил, что Варшава готова к прямому столкновению с Россией. Он указал, что Польша стремительно наращивает свой военный потенциал, а также подчеркнул готовность страны защищать собственные интересы.

Ранее Пушков задал Сикорскому три вопроса после заявления о готовности воевать с Россией.

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