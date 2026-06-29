Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026
Политика

«Нашел лоха»: депутат ЕП осудила слова Зеленского после скандала с лишением его ордена

Депутат ЕП сравнила действия Зеленского с неприличным жестом в адрес Польши
Thomas Peter/Pool/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский не остановился после обвинений Польши в героизации нацистов в его стране. Об этом заявила депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник в соцсети X.

«Невероятная дерзость и отсутствие даже элементарной порядочности», — написала парламентарий.

Зайончковская-Герник посетовала на то, что Украина не проявила благодарность за огромную помощь, которую оказала ей Польша.

«Почему он (Зеленский — прим. ред.) не был таким высокомерным и не произносил таких речей раньше? Потому что он искал лоха и нашел его в лице польских властей», — написала депутат.

Парламентарий добавила, что Зеленский не только отвергает обвинения Польши из-за чествования нацистов на Украине, он идет еще дальше и показывает соседнему государству «средний палец».

20 июня президент Польши Кароль Навроцкий лишил украинского коллегу Владимира Зеленского высшей награды республики — ордена Белого орла. Он пошел на такой шаг из-за решения Киева присвоить бригаде ВСУ имя пособников нацистов, устроивших Волынскую резню. В правительстве Польши заявили, что от этого решения президента «выиграет только Москва». На Украине раскритиковали шаг Навроцкого, в знак солидарности с Зеленским дипломаты и глава офиса президента отказались от своих польских наград. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что рейтинги Навроцкого рекордно выросли после лишения Зеленского Белого орла.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 29 июня. Интервью Путина, продажа урожая без налогов и рекордные сборы «Майкла»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!