«Нашел лоха»: депутат ЕП осудила слова Зеленского после скандала с лишением его ордена

Президент Украины Владимир Зеленский не остановился после обвинений Польши в героизации нацистов в его стране. Об этом заявила депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник в соцсети X.

«Невероятная дерзость и отсутствие даже элементарной порядочности», — написала парламентарий.

Зайончковская-Герник посетовала на то, что Украина не проявила благодарность за огромную помощь, которую оказала ей Польша.

«Почему он (Зеленский — прим. ред.) не был таким высокомерным и не произносил таких речей раньше? Потому что он искал лоха и нашел его в лице польских властей», — написала депутат.

Парламентарий добавила, что Зеленский не только отвергает обвинения Польши из-за чествования нацистов на Украине, он идет еще дальше и показывает соседнему государству «средний палец».

20 июня президент Польши Кароль Навроцкий лишил украинского коллегу Владимира Зеленского высшей награды республики — ордена Белого орла. Он пошел на такой шаг из-за решения Киева присвоить бригаде ВСУ имя пособников нацистов, устроивших Волынскую резню. В правительстве Польши заявили, что от этого решения президента «выиграет только Москва». На Украине раскритиковали шаг Навроцкого, в знак солидарности с Зеленским дипломаты и глава офиса президента отказались от своих польских наград. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что рейтинги Навроцкого рекордно выросли после лишения Зеленского Белого орла.