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Политика

СМИ предупредили о тайной угрозе безопасности России со стороны Запада

SC: Запад продолжит тайно создавать угрозы безопасности России в Калининграде
Shutterstock

Запад продолжит секретно создавать угрозы безопасности Российской Федерации в Калининградской области и Белоруссии. Об этом пишет политический обозреватель Хоакин Флорес в статье для портала Strategic Culture.

Таким образом западные страны хотят спровоцировать обязательный оборонительный ответ со стороны России, говорится в публикации.

Однако, несмотря на достаточно воинственную риторику и курс на быструю милитаризацию, Евросоюз не в силах противостоять активным боевым действиям против России, продолжил автор. Поэтому, по мнению Флореса, единственным выходом для европейцев остается расширение украинского конфликта при помощи частых провокаций у российский границ.

Журналиста задался вопросом, можно ли ожидать, что цели России будут достигнуты где-либо кроме поля боя, если нынешняя траектория сохранится.

«Благодаря странной воинственности [президента Украины Владимира] Зеленского у России есть все необходимое с этической точки зрения для дальнейшего продвижения», — резюмировал Флоес.

15 июня глава ВВС Германии Хольгер Нойманн заявил, что в случае угрозы со стороны России НАТО ударит по объектам в Калининграде, Санкт-Петербурге, на Кольском полуострове и в Черном море. По его словам, Берлин готов вступить в бой с Москвой «хоть сегодня ночью».

Ранее в Кремле указали на безумие Литвы после призыва в адрес Калининграда.

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