Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026
Политика

Польская разведка допустила появление российских «зеленых человечков» в ЕС

Шота: сценарий с российскими «зелеными человечками» возможен в Балтии
Станислав Красильников/РИА Новости

Россия может повторить сценарий с «зелеными человечками» в странах Балтии. Об этом заявил глава Агентства внешней разведки Польши полковник Павел Шота в интервью Rzeczpospolita.

«Глава польской разведки подтвердил, что ведомство рассматривает действия с участием так называемых «зеленых человечков», — пишет газета.

Шота утверждает, что подтолкнуть Москву к такому шагу могут неудачи на украинском фронте и стремление к дальнейшей эскалации конфликта.

«Зеленые человечки» — термин, используемый для описания российских солдат без военных знаков отличия или других отличительных признаков, позволяющих определить их национальность, которые проводили военные операции в Крыму и Донбассе.

До этого военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец заявил, что многие комментаторы утверждают, что Вооруженные силы России продвигаются в зоне проведения СВО недостаточно быстро. Однако «эксперты» зачастую не имеют представления о реальной обстановке на линии боевого соприкосновения, отметил эксперт. Кроме того, он подчеркнул, что главным критерием остается не скорость продвижения, а достижение результата с минимальными потерями.

Ранее генсек НАТО назвал Россию долгосрочной угрозой.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное за 28 июня. Отступление ВСУ, снижение норматива по продаже бензина на бирже и индексация маткапитала
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!