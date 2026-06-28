Россия может повторить сценарий с «зелеными человечками» в странах Балтии. Об этом заявил глава Агентства внешней разведки Польши полковник Павел Шота в интервью Rzeczpospolita.

«Глава польской разведки подтвердил, что ведомство рассматривает действия с участием так называемых «зеленых человечков», — пишет газета.

Шота утверждает, что подтолкнуть Москву к такому шагу могут неудачи на украинском фронте и стремление к дальнейшей эскалации конфликта.

«Зеленые человечки» — термин, используемый для описания российских солдат без военных знаков отличия или других отличительных признаков, позволяющих определить их национальность, которые проводили военные операции в Крыму и Донбассе.

До этого военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец заявил, что многие комментаторы утверждают, что Вооруженные силы России продвигаются в зоне проведения СВО недостаточно быстро. Однако «эксперты» зачастую не имеют представления о реальной обстановке на линии боевого соприкосновения, отметил эксперт. Кроме того, он подчеркнул, что главным критерием остается не скорость продвижения, а достижение результата с минимальными потерями.

Ранее генсек НАТО назвал Россию долгосрочной угрозой.