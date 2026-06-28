Экс-глава МИД Украины допустил, что Трамп сосредоточится на конфликте Москвы и Киева

Для президента США Дональда Трампа очень важно переключить внимание с Ирана и продемонстрировать успех, и конфликт на Украине может предоставить ему такую возможность. Об этом заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин в эфире Radio NV.

«Но для Трампа сейчас очень важно переключить внимание с Ирана. Ведь Иран – это пока для него ничья, которая никуда его не ведет. На сегодняшний день договоренности, которые, как казалось, достигнуты, возможно, и не совсем договоренности», — сказал Климкин.

По его словам, США не удалось решить ключевые вопросы, связанные с Ираном, в свою пользу, что бьет по репутации американского лидера. При этом Трамп понимает, что «перевести фокус внимания нужно, демонстрируя успех», указал экс-министр. Климкин предположил, что в ближайшие месяцы президент США будет «очень и очень целенаправленно заниматься» конфликтом России и Украины.

В то же время Климкин допустил, что в определенный момент Трамп «снова может прибегнуть к различным методам давления».

До этого портал Axios писал, что Дональд Трамп намекнул на возможность пересмотра договоренностей, которые были достигнуты в Анкоридже с российской стороной. Один из анонимных собеседников администрации, опрошенный Axios, отметил: с одной стороны, Трамп публично говорит о необходимости усиления давления на Россию, однако, по мнению других мировых лидеров, его намерениям не хватает реальной убежденности. Они сомневаются, что за словами последуют конкретные действия.

Ранее Владимир Путин охарактеризовал Трампа одним словом.