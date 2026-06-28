«Стратегическое решение»: эксперт оценил, как отставка Вучича отразится на Сербии

Намерение президента Сербии Александра Вучича уйти в отставку досрочно говорит о принятии им стратегического решения в пользу страны. Об этом «Ленте.ру» заявил политолог Александр Асафов.

«Есть неплохой шанс на сохранение существующего порядка вещей, но пожертвовав фигурой Вучича, на которой американцы давно поставили крест. <...> это стратегическое решение», — отметил эксперт.

По мнению эксперта, если бы Вучич ушел на фоне протестов, это продемонстрировало бы его слабость. Проанализировав итоги выборов в Венгрии, Болгарии, Румынии и Молдавии, власти Сербии приняли справедливое решение в условиях политической турбулентности, утверждает эксперт. Таким решением страна попытается сохранить свое положение без влияния внешних акторов, предположил Асафов. По его прогнозам, Сербия будет совершать «неспешный дрейф» в сторону Евросоюза, но с сохранением выгод от других отношений, например с Россией.

Накануне Вучич объявил, что занимает пост главы государства «последние недели». Он также поблагодарил жителей страны за поддержку и подчеркнул, что без них «ничего не смог бы сделать».

Ранее Вучич рассказал, кем может стать после ухода с поста президента.