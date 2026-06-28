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Политика

Медведев раскрыл роль Армении для Запада в стратегии против России

Медведев: Запад использует Армению как инструмент в борьбе с РФ
Екатерина Штукина/РИА Новости

Запад относится к Армении как к инструменту борьбы с Россией и заинтересован в зачистке политического поля республики. Об этом заявил председатель партии «Единая Россия», зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, передает РИА Новости.

«Относясь к республике исключительно как к инструменту борьбы против России, Запад больше всего заинтересован в зачистке политического поля от всех сил, выступающих за здоровые отношения Москвы и Еревана», — сказал политик.

Он подчеркнул, что избавиться от такого диктата Армении будет крайне сложно.

До этого Медведев прокомментировал обращение прокуратуры Армении в Центризибрком республики с просьбой лишить неприкосновенности кандидата в депутаты парламента, главу партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна. Российский политик назвал беспрецедентным вмешательство Запада в избирательную кампанию в республике.

7 июня в Армении завершились парламентские выборы. Согласно опубликованным 14 июня окончательным итогам выборов, «Процветающая Армения» не прошла в новый парламент, его сформируют правящая партия «Гражданский договор», блоки «Сильная Армения» и «Армения».

Ранее Пашинян предложил оппозиции устроить революцию.

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