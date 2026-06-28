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Политика

Генконсул РФ рассказал, как в США удерживают ожидающих депортации россиян

Генконсул Пукалов: в США месяцами удерживают ожидающих депортации россиян
Antoine Lorgnier/Hans Lucas/Reuters

Власти Соединенных Штатов много месяцев удерживают ожидающих депортации граждан РФ, заявил российский генеральный консул в Хьюстоне Николай Пукалов. Он высказался о ситуации в ходе интервью для РИА Новости.

По словам дипломата, многомесячное удержание людей в американских миграционных тюрьмах представляет собой «отдельную острую проблему».

«Попав под карающий пресс местной Фемиды, многие умоляют побыстрее отправить их домой», — подчеркнул Пукалов.

Он заверил, что генеральное консульство делает все возможное, чтобы ожидающие депортации россияне смогли как можно скорее вернуться в родную страну. Как сказал дипломат, зачастую удается добиться этого, однако гражданам РФ все равно стоит избегать попадания «в такие переделки».

В марте журналисты РИА Новости писали, что в США с 2023 года резко выросло число депортаций россиян. Самое большое количество высылок пришлось на штаты Калифорния, Филадельфия и Пенсильвания. За 2021 финансовый год из Соединенных Штатов депортировали 80 человек, за 2022 — 68 человек, а за 2023 и 2024 — 229 и 464 человека соответственно.

Ранее в США участились случаи массовых проверок документов у граждан РФ, приехавших после эскалации на Украине.

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