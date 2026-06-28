Нардеп призвал Польшу принять одно «мудрое решение» на презентации книги об УПА

Нардеп Вятрович на презентации книги об УПА призвал к мораторию на оценки истории

Народный депутат Украины Владимир Вятрович заявил, что решить спор между Варшавой и Киевом можно путем введения моратория на оценки истории со стороны политиков. С таким заявлением он выступил на презентации своей книги об УПА (организация запрещена в России) в Нью-Йорке, пишет «Укринформ».

«Есть мудрое решение, но, к сожалению, его не хотят слышать в Польше. Речь идет об определенном политическом моратории на оценки истории», — сказал Вятрович.

По его словам, спорить должны историки, приближая понимание прошлого. Когда политики становятся «главными представителями прошлого», это не приносит пользы ни истории, ни современным отношениям между государствами, считает народный депутат Украины.

Отношения Варшавы и Киева обострились, когда президент Польши Кароль Навроцкий лишил украинского коллегу Владимира Зеленского высшей награды республики — ордена Белого орла. Навроцкий пошел на такой шаг из-за присвоения бригаде ВСУ имени пособников нацистов, устроивших Волынскую резню.

В правительстве Польши заявили, что от этого решения президента «выиграет только Москва». На Украине раскритиковали этот шаг, в знак солидарности с Зеленским дипломаты, глава офиса лидера и экс-президенты страны Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко отказались от своих польских наград. Украинский коллега вернул Навроцкому свой орден по почте.

Ранее польская оппозиция захотела заблокировать евроинтеграцию Украины.